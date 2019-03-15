Erdoğan'dan Dame Patsy Reddy'e telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy ile telefonda kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Tayyip Erdoğan'ın, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Dame Patsy Reddy'i telefonla aradığını söyledi.

Telefonla Aradı

Görüşmede Erdoğan, Yeni Zelanda Devlet Başkanı Reddy'e terör eylemi nedeni ile geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu eylemi tüm Müslümanlar adına lanetlediğini bir kez daha iletti. Erdoğan, "Bu vesileyle de sizlerin orada şu andan itibaren bu teröristin arkasındaki örgütleri ortaya çıkarmanızı istiyorum. Teröristin açıklamış olduğu manifesto her şeyi ortaya koymaktadır." dendi.