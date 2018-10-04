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Erdoğan'dan Batman'daki saldırıya sert tepki: Öfkemiz büyüyor
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Erdoğan'dan Batman'daki saldırıya sert tepki: Öfkemiz büyüyor

Beştepe'de din görevlilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'daki hain saldırı sonucu şehit düşen 7 askerin ardından 'Öfkemiz büyüyor.' dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Beştepe'de düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, din görevlilerini ağırladı. Gündeminde, Batman'da gerçekleşen hain saldırı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'yla mücadelede sert mesajlar verdi.

Hain saldırını sonucu şehit düşen 7 askerin kanının yerde kalmayacağını belirten Erdoğan, "Terörle mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu olaylar bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de artırmaktadır." dedi

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"KİNİMİZ FAZLASIYLA ARTMAKTADIR"

Bugün Batman'da 7 askerimizin şehadetini anmadan geçemeyeceğim. Bu 7 şehidimizin ruhları için birer Fatiha okuyalım. Aynı zamanda tüm şehitlerimiz için. Bu mücadeleyi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz sürdüreceğiz. Terörle mücadelemizi hiç aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde bırakmayacağız. Bu olaylar bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum.

ALMANYA'DAKİ CAMİLER

15 Temmuz gecesi okudukları salalarla darbeye karşı halkımızı çağıran tüm din görevlilerime şükranlarımı sunuyorum. Köln'de camimizi açtık. Almanlar bu camimizi yoğun şekilde ziyaret ediyorlar. Gerçekten bu ziyaretten memnun oldum. Temenni ederim ki, birçoklarının da hidayetine vesile olur. Eser müessiri ile zengindir. O ilin Valisi, Belediye Başkanı'na da gelmiş, geçmiş hepsine teşekkür ediyorum.

İMAM VE MUHTARLARIN ÖNEMİ

140 bin kişilik ordunun olduğu yerde neden istediğimiz neticeyi alamıyoruz? Kendimize sormamız lazım. Halkın en sevdiği kişiler imam ve muhtarlardı. Bağlar neden koptu? Bu bağları yeniden tesis edemez miyiz?140 bin kişilik bu ordu ülkemizin çehresini değiştirmelidir. Siz gönüllerin fatihi olmalısınız. Cuma hutbelerimizde günde 5 vakit namazlarımızda düşünmemiz lazım acaba arkamda niye cemaat yok? Bunların üzerinde düşünmemiz lazım.''

"KADINLARIMIZA CAMİLERİN KAPISININ AÇIK OLMASI LAZIM"

"Köln'deki konuşmamda kadınlarımıza camilerin kapısının açık olması gerektiğimi söyledim. Bir hanımefendi bu konudan çok mutlu olduğunu söyledi. Beni ve arkadaşımı Kayseri'de camiye sokmadılar, biz de kapının dışında namazımızı kıldık dedi. Camilere kadınlar giremez diye bir ayet mi var? Ben ne okudum, ne gördüm, ne biliyorum. Artık bu yanlış tabuların yıkılması lazım. Bunu başta Diyanet İşleri Başkanı'nın yürütmesi lazım. Bunları aşacağız. Garip şeylerle karşı karşıya kaldık. Bir Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız kadınsa bunları aştık demektir."

Hanımlarımızın ve çocuklarımızın ayaklarını camilerimize alıştıracağız. Çirkin gelenekleri İslam diye gösterenler var. Biz konuşmazsak, diğerleri konuşuyor,meydan onlara kalıyor. Yanlışım var ise beni de uyarın."

"BAŞÖRTÜSÜ TAKTIĞI İÇİN EVLATLARIMIZIN GERİ ÇEVRİLDİĞİNİ GÖRDÜK"

Bu ülke baskıların dayanılmaz boyutlara ulaştığı zor dönemleri de unutmamıştır. İmam Hatip okullarının kapısına kilit vurulduğu zamanlara şahit olduk. Başörtüsü taktığı için evlatlarımızın geri çevrildiğini gördük. Milletin inancının bizzat bu ülkenin kimi idarecileri tarafından irtica sayıldığı günleri yaşadık. Güçlü bir iktidar partisi olmamıza rağmen kapatılma ile karşı karşıya kaldık. Gerekçesi neydi? İrtica. Gazi Mustafa Kemali'n de istismar edildiği dönemleri yaşadık. Yapanlar kim? Ana muhalefetin menşeinde olanlar.


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