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Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi

Ülkemizi saran ekonomik kriz vatandaşlara her gün biraz daha fazla kabus yaşatıyor. Kocaelinde oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma giren İsmail Devrim kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi.

Ülkemizi saran ekonomik kriz vatandaşlara her gün biraz daha kabus yaşatıyor. Kocaelinde oğluna okul pantolonu alamadığı için bunalıma giren İsmail Devrim kendisini banyoda iple asarak yaşamına son verdi.

AÇIKLAMA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN GELDİ

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrasında Kocaeli Valiliğinen alel acele haberler gerçeği yansıtmıyor şeklinde bir açıklama geldi. Ancak İsmail Devrim'in yakınları bu açıklamayı reddetti. Ardından Körfez İLçe Milli Eğitim Müdür İbrahim Okutan 'intiharın' pantolonla ilgili olduğunu kabul etti. Müdür Okutan "Çocuk okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir anladığımız kadarıyla aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi" dedi.

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AİLE GURURUNA YEDİREMEMİŞ

Milli Eğitim Müdürü Okutan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Okulda yapılan ön araştırmada olay öncesi okul idaresi kıyafetlerle gelinmesini istemiş ancak iddia edildiği gibi çocuğun derse alınmaması gibi bir olay yaşanmamış. Okula normal kıyafetlerle alınmış ve daha sonra evine gitmiştir."

ÇOCUĞUNA KARŞI MAHCUP OLMUŞ

"Anladığımız kadarıyla çocuğun kıyafetiyle ilgili sorununu evde anlatması ve ailenin de henhangi bir yardım talebinde bulunmaması sonrası baba yaşadığı durum neticesinde üzücü olayı gerçekleştirmiştir. Yapılan araştırmadan ailenin, ne okul idaresine ne de vakfımıza bu konu ile ilgili bir yardım başvurusu olmadığını gördük".

VAKIF YARDIM TALEPLERİNİ KARŞILIYOR

 

"Oysa benzeri konularda yapılan yardım talepleri vakıf veya okul idaresi tarafından karşılanmaktadır. Ancak aile gururuna yediremediği için yardım isteyemedi".


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