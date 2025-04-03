Trump’ın yeni tarifelerine küresel tepki büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat vergilerini artırma kararı, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. İtalya ve Avustralya başta olmak üzere birçok ülke lideri, Trump’ın gümrük tarifelerini hedef alan açıklamalar yaptı. 5 Nisan’dan itibaren ABD’ye gelen tüm ithal ürünlere yüzde 10 oranında temel gümrük vergisi uygulanması kararı, hem müttefikleri hem de rakipleri tarafından tepkiyle karşılandı. Avrupa Birliği ve Çin gibi ülkeler ise daha yüksek oranlara tabi tutulacak. Bu adım, küresel ticaret sisteminde gerilimleri tırmandırma potansiyeli taşıyor.

Avrupa’dan yükselen tepkiler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği’ne yönelik yüzde 20’lik gümrük vergisini “yanlış ve zararlı” olarak nitelendirdi. AB ile ABD arasında yeni bir ticaret savaşının patlak vermemesi için çalışacaklarını belirtti. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez de bu gelişmelere karşı ülkesinin şirketlerini korumakta kararlı olduklarını vurguladı. İrlanda cephesinden gelen açıklamalarda da üzgünlük hâkimdi. Başbakan Micheál Martin, Trump’ın tarifelerini “kimseye fayda sağlamayacak” bir girişim olarak değerlendirdi.

Avustralya: Amerikalılar bedelini ödeyecek

Trump’ın yeni tarifelerine tepki gösterenlerden biri de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese oldu. ABD'nin Avustralya ürünlerine getirdiği yüzde 10’luk ithalat vergisini "haksız" bulan Albanese, bu kararın en büyük zararının Amerikan halkına ait olacağını söyledi. Ülkesinin misillemeye gitmeyeceğini belirten Albanese, fiyat artışlarının ve ekonomik büyüme yavaşlamasının küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını dile getirdi.

Çin hedefte, sert tepki gecikmedi

ABD Başkanı Trump, Çin’i “en büyük suçlu” olarak nitelendirdi ve Çin menşeli ürünlere yüzde 54 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Çin’in devlet ajansı Xinhua bu adımı, “ABD’nin kendi kendini baltalayan zorbalığı” ve “basit bir misilleme oyunu” olarak tanımladı. Çin, bu karara karşı diplomatik ve ekonomik adımlar atacağını sinyalleri verdi.

Brezilya karşı hamleye hazırlanıyor

Latin Amerika’nın en büyük ekonomisine sahip Brezilya, Trump’ın yeni tarifelerine karşılık vermek için Ekonomik Karşılıklılık Yasası’nı meclisten geçirdi. Brezilya Dışişleri Bakanlığı, “karşılıklılık ilkesinin” sağlanması adına Dünya Ticaret Örgütü’ne başvuru da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu duyurdu.

Asya’dan sert uyarılar

Güney Kore’de geçici Devlet Başkanı Han Duck-soo, küresel bir ticaret savaşının artık kaçınılmaz hale geldiğini açıkladı. Hükümetin, ticaret krizine karşı gerekli adımları atacağını söyleyen Duck-soo, ülkenin ekonomik çıkarlarının korunmasının öncelik olacağını belirtti.

ABD’den misilleme uyarısı

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, diğer ülkeleri misilleme yapmamaları konusunda uyardı. “Gerilim daha fazla tırmanırsa, bu kimsenin yararına olmaz” diyen Bessent, ticaretin karşılıklı kazanç ilkesine göre yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Kanada’dan sert tepki

ABD’nin en büyük ticaret ortaklarından Kanada ise alınan karardan doğrudan etkilenmese de, Başbakan Mark Carney, özellikle otomobillere getirilecek %25’lik verginin milyonlarca Kanadalıyı olumsuz etkileyeceğini ifade etti. Carney, ülkesinin ticari çıkarlarını savunmak için gereken tüm adımları atacaklarını söyledi.

Trump’ın ithalat vergilerini artırması, sadece ekonomik dengeleri değil, aynı zamanda diplomatik ilişkileri de derinden etkileyebilir. Küresel ticaret sisteminde tansiyonun daha da yükselmesi bekleniyor.