Devlet Bahçeli'den saray bekçisi sözlerine sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli kendisine yapılan saray bekçisi sözleri sonrasında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aksaray'da düzenlenen mitinginde çok sert ifadeleri kullandı.

Saray Bekçisi Diyen Ahmaklar

Devlet Bahçeli, "Biz her zaman sözlerimizin arkasında durmuşuzdur. Nezaketi de asla elden bırakmadık. Bize 'Saray bekçisi' diyen ahmaklar, biz bu vatanın, al bayrağın, susturulamayacak olan ezanların bekçisiyiz. Sakarya'daki tank-palet fabrikası üzerinden yalanlar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.