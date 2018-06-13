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Cumhurbaşkanı'ndan İnce'ye Beyaz Türk yanıtı
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Cumhurbaşkanı'ndan İnce'ye Beyaz Türk yanıtı

Memleketi Rize'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakiplerinden Muharrem İnce'nin 'Erdoğan, bu ülkenin Beyaz Türk'ü ben ise zencisiyim' ifadelerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan miting için geldiği memleketi Rize'de konuştu. Hemşehirlilerinin büyük ilgisiyle karşılaşan Erdoğan, Muharrem İnce'ye yüklendi. Muharrem İnce'nin "Erdoğan bu ülkenin Beyaz Türk'ü, ben ise zencisiyim" ifadelerine yanıt veren Erdoğan, "Ben bu ülkenin has evladıyım. Memleketime hizmetle övündüm." dedi.

Memleketi Rize'de bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Erdoğan, son günlerin en yüksek performanslı mitinglerinden birine imza attı. Trabzon mitinginin ardından Rize'ye gelen Erdoğan, 16 yıllık AK Parti döneminde Rize'ye çok önemli yatırımlar yaptıklarını kaydederken hemşerilerine, "Ülkemizde 81 tane güzel var ama bizim gözümüzde Rize hep bir tane. Memleketimi çok özlemiştim. Rize de bu evladını çok özledi. Ovit'in açılışını yaptık. Ben karşımda rekora koşan bir Rize görüyorum. Kimisi gelir ben şöyleyim der. Siz zaten ne yapacağınızı biliyorsunuz." dedi.

KIRAATHANEDE BEDAVA KEK ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Millet Kıraathaneleri projesinde yer alan 'bedava kek' vaadine muhalefetten yükselen eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "Onlar kekle uğraşır biz memleketle" dedi.

"Onlara sorsanız 16 yıl önce nasıl bir Rize vardı bilmezler" diyen Erdoğan, "Trabzon'a uğradım orası da hınca hınç doluydu. Ardından bölgemizin bir buçuk asırdır hayalini kurduğu devasal projenin açılışını yaptık. 2012 yılında ilk kazmayı vurduğumuz Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Maliyeti 1.5 katrilyon, 6 yılda bitti. Buradan emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Arabayla tünelin içerisinden gittik, geldik. Ama ne güzellik, ne mutluluk. dünyada bu eşi benzeri az olanlardan" ifadesini kullandı.

"SENİN KARŞINDA ERDOĞAN VAR"

"Ne diyor Kandil'e operasyon yapamayacaklar" diyen Erdoğan, "Bay Kemal bak senin karşında Erdoğan var. 20 uçak ile daha dün 14 noktayı yok ettik, nerede Kandil'de gerekirse Sincan'da. Bunlar bize Afrin'e girmeyin dediler, girdik mi? Bay Kemal Bay Muharrem biz buyuz. Çıkmış diyor ki ben zenci Türklerdenim Erdoğan beyaz Türk. Ya ne dersen de bunlar tutmaz. Ben bu ülkenin has evladıyım. Ben beyaz Türk olmak ile övünmedim. Bu memleketin hizmetkarı olmakla övündüm"ifadesini kullandı.


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