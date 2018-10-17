Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım

ODTÜ mezuniyet göreninde 'Tayyipler Alemi' yazılı pankart açan öğrenciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından mahkemeye verilmişti. Bir süre cezaevinde kalan öğrenciler, serbest kaldıktan sonra Erdoğan tarafından Beştepe'ye çay içmeye davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de çay içtiği ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili davasından vazgeçti.

Erdoğan'ın avukatı tarafından mahkemeye verilen dilekçede, "Atılı suçtan dolayı yapılan soruşturma sürecinde sanıkların eylem nedeniyle üzüntü ve özür içeren beyanları, sanıkların genç ve öğrenci oluşları da dikkate alınarak cumhurbaşkanımız tarafından sanıklarla ilgili vaki şikayetimizden feragat edilmesi talimatı verilmiştir" denildi.

ÖNCE ÇAYA DAVET ETTİ SONRA ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilere geçtiğimiz günlerde çay daveti yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 45 dakika sürmüştü.

ÇAY SOHBETİ OLDUKÇA SAMİMİYDİ

Görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiği, Erdoğan'ın da bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler kullandığı kaydedilmişti.

ÖĞRENCİLER BİR SÜRE TUTUKLU KALMIŞTI

Pankart nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatılmış, bu kapsamda dört kişi 11 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dört kişiye bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Öğrenciler 10 Ağustos'ta tahliye edilmişti.