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Çukur'da olay yaratan öpüşme sahnesi
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Çukur'da olay yaratan öpüşme sahnesi

Fenomen dizi Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ile Nehir'in öpüşme sahnelerini damgasını vuracak.

Fenomen dizi Çukur'un yeni bölüm fragmanına Yamaç ile Nehir'in öpüşme sahnelerini damgasını vuracak.

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen 3. sezon 8. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yamaç Koçovalı ve Yavuz Çoban yüzleşmesinin nefes kestiği tanıtımda Yamaç ile Nehir de öpüşüyor.

GİZLİ GÖREVİ YERİNE GETİRMEYİ ÇALIŞIYOR

Aliço'yu kurtarmak için zorla Yavuz Çoban'ın evine girmek isteyen Yamaç, korumalar tarafından yakalanıyor. Yamaç'tan hesap soran Yavuz Çoban 'Oğlumu benden mi kurtaracaksın' diyor. Aliço ise babasının verdiği gizli ve zor görevi yerine getirmeye çalışıyor. Ancak Çoban'ın evine silahlı saldırı yapılıyor. Fragmana damga vuran an ise Yamaç ve Nehir'in yakınlaşması oluyor. Nehir, sahilde otururken yanına gelen Yamaç'ı dudağından öpüyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç'ın, Akın'ın aileden ve Çukur'dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın'da şok etkisi yaratacak. Akın soluğu Kutay'ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödeyecek. Azer, Fadik'i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrenecek. Selim, kızı Karaca'yı kurtarmak için Azer'in karşısına çıkacak. Cumali, Murtaza'nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep olacak.

Yeni bölümden ilk sahnenin yayınlandığı dizide; Yamaç, Aliço'yu almak için yeniden Yavuz Çoban'ın evine geliyor. "Yamaç Koçovalı ben!" diyerek dövüşmeye başlayan Yamaç'a asker kökenli iki koruma engel oluyor. Şaşkına dönen Yamaç, korumaların elinden kurtulmayı başarıyor. Yamaç'ın "Sizi tebrik ediyorum. Normalde 'Yamaç Koçovalı ben' deyince gerçekten oluyordu.Tabi siz genç ve asker kökenli olduğunuz için" demesi ise eğlenceli anlar yaşatacak.


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