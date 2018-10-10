Cemal Kaşıkçı'nın 'infaz timi' Suudi Arabistan'dan geldi

Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda kaybolmasının ardından muhalif gazetecinin cinayete kurban gittiği konuşuluyor. Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili olduğu tahmin edilen 15 kişilik Suudi istihbarat ekibi Atatürk Havalimanı'nda kameralar tarafından görüntülendi.

Muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti sırrını koruyor. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni bulgular, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülüp cesedinin başka bir yere taşındığı yönünde. Suudi Arabistan istihbaratına bağlı 15 kişilik bir ekip Atatürk Havalimanı'nda kameralara yakalandı.

EMNİYET, CİNAYETİN PLANLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı kimin nededn öldürdüğü en çok merak edilen soru oldu. Cemal Kaşıkçı'yı kim öldürdüğün henüz kesinleşmezken Türk emniyeti cinayetin planlı olduğunu açıkladı.

"CESEDİN KONSOLOSLUK DIŞINA ÇIKARILDIĞINA İNANIYORUZ"

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, 2 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda öldürüldüğünün değerlendirildiğini açıkladı. Ajansa konuşan yetkili, "Türk polisinin ön değerlendirmesine göre, Bay Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda öldürüldü. Biz cinayetin planlı olduğuna ve cesedin konsolosluk dışına çıkarıldığına inanıyoruz" dedi.