Cem Yılmaz yine gişe rekoruna aday

Bugünden itibaren vizyona giren Cem Yılmaz'ın ‘Arif V 216' filmi yine kahkaha fırtınaları kopartacak.

BİR ÇOK SİNEMA JÖNÜ'NE GÖNDERME YAPILIYOR

Sinema izleyicileri açısında son derece sıradışı bir film olacağı bildirilen Arif V 216'da Cem Yılmaz'ın yanısıra Ozan Güven, Zeki Müren karakterini oynayan Çağlar Çorumlu ve bir çok şöhret isim eşlik ediyor.

TÜRK SİNEMASININ 60'LI YILLARI

Türk siremasının nostaljik ikonlarına gönderme yapılan filmde Zeki Müren, Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Sadri Alışık, Ayhan Işık filmin oyuncuları tarafından yeniden canlandırılıyor.

YİNE ARİF IŞIK VE GORALI ROBOT

Filmin baş karakterleri Arif Işık, 216, Garavel ve Pembeşeker de filmde kendilerine yer buldu. Filmde Pervin karakterini canlandıran Ahu Yağtu ise rolüyle geçmiş dönemlerin kötü karakterli kadın tiplemelerini aratmayacak.

ZEKİ MÜREN'DEN EDİZ HUN'A

Filmde, Çağlar Çorumlu Zeki Müren'e, Zeynep Farah Abdullah Ajda Pekkan'a, Maria Anastasiyeva Filiz Akın'a, Murat Arkın ise babası Cüneyt Arkın karakterine hayat veriyor. Türk sinemasının efsane yıldızları Sadrı Alışık'ı Mert Fırat, Ayhan Işık'ı ise Şükrü Özyıldız canlandırıyor.