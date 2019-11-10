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Can Yaman'dan bacak şov
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Can Yaman'dan bacak şov

Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncularından Can Yaman doğum gününe özel şov yaptı.

Erkenci Kuş dizisinin sevilen oyuncularından Can Yaman doğum gününe özel şov yaptı.

Son dönemde yer aldığı projelerle akranların aranan ismi haline gelen yakışıklı oyuncu Can Yaman, Erkenci Kuş dizisiyle ününü ülke sınırlarına taşımış gittiği her yerde kadınların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Hayran kitlesini gün geçtikçe daha da arttıran Yaman, doğum günü vesilesiyle takipçileriyle bir yeteneğini daha paylaştı.

BACAK AÇMA ÇALIŞMASI YAPTI

Hayatında sporun önemli yer tuttuğu ünlü oyuncu, spor salonunda bacak açma çalışması yaptı. Atletik vücudunu hiç zorlanmadan kullanan oyuncu, bir süre bu şekilde kalarak meydan okudu. Yaman, adeta bacak şov yaptığı videosuna "Yeni yaşım beni esnekleştirdi. Doğumgünü özel şpagatı "notunu düştü. Oyuncunun hayran bıraktığı paylaşımına ise beğeni ve yorum yağdı.

30 yaşındaki oyuncu kendisine gelen onlarca doğum günü mesajlarına ise "Doğum günümü içtenlikle kutlayan herkese çok teşekkür ederim, kutlamayanların da canı sağ olsun" diyerek teşekkür mesajı yayınladı.


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