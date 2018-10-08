Çağla Şıkel'den kendisini öven takipçisine ayar

Fox TV'de izleyici karşısına çıkan Çağla Şıkel, sosyal medyada da yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İnstagram hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, kendisini öven bir takipçisine 'ayar' verdi.

"KEŞKE HER TÜRK KADINI SENİN GİBİ OLSA"

Şıkel'i takip eden bir kullanıcı ise "Bu yaşta böyle bir güzellik her eve lazım. Keşke her Türk kadını senin gibi bakımlı ve güzel olsa. O zaman biz de hatunları aldatmayız" yorumunu yaptı.

"KEŞKE SİZ DE AYI OLMASAYDINIZ"

Erkek takipçisinin yaptığı bu çirkin yorum karşısında sinirlenen Çağla, "Keşke siz de bu kadar ayı olmasaydınız" diyerek ateş püskürdü.