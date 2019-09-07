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Burak Özçitin'in partneri Aslıhan Karalar
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Burak Özçitin'in partneri Aslıhan Karalar

Diriliş Osman dizisinde başrollerde yer alacak Burak Özçitin'in partneri Aslıhan Karalar oldu. Karalar, dizide Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracak.

Diriliş Osman dizisinde başrollerde yer alacak Burak Özçitin'in partneri Aslıhan Karalar oldu. Karalar, dizide Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'u canlandıracak.

2017 Best Model of Turkey birincisi olan Aslıhan Karalar, yeni sezonda ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman' dizisinin kadrosuna dahil oldu. Burak Özçivit'in partneri olan Karalar, dizide Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı Şeyh Edebali'nin kızı Malhun Hatun'a hayat verecek.

Oyuncu, Riva'da gerçekleşen provalarda at binme, kılıç kullanma ve ok atma eğitimleri de görüyor. Yapım için ayrıca tüm kadın oyuncuların, yemek pişirme dersi de aldığı öğrenildi. Oyuncular haftanın dört günü çiftliğe giderek, çekimler başlayana kadar çalışmaya devam edecek. Aslıhan Karalar aynı zamanda rolü için tarih dersleri almaya başladı.

MALHUN HATUN KİMDİR?

Doğum tarihi tam bilinmemekle beraber, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin 1280 yılında evlendiği ilk eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesidir. Ayrıca, İslam ilahiyatçısı ve din bilgini Şeyh Edebali'nin kızıdır.

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor. Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Aslıhan Karalar aynı zamanda 2017 Best Model of Turkey birinci oldu.


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