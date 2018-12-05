Bu oyun seyircileri kahkahaya doyuruyor; Hoşgeldin Boyacı

Usta oyunca Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner'in birlikte sahne aldıkları 'Hoşgeldin Boyacı', sınıf kavramını mizahla işleyen kahkaha dolu bir komedi oyunu.

KLASİK TİYATROYA İRONİK BİR BAKIŞ

Bir yandan hayat içindeki değişen rollere değinen bir yanda da klasik tiyatroya ironik bir bakış açısı sunan 'Hoşgeldin Boyacı' İstanbul'da seyircilerine merhaba dedi.

AKTÖRLÜĞE NİYETLENEN BİR BOYACI

Tiyatro Marti prodüksiyonu olan iki perdelik 'Hoşgeldin Boyacı'da Walter, (Erdal Özyağcılar) hayatı boyunca aktör olmak hayalleri kurarken para kazanmak adına boyacılığa başlamıştır. Bir gün, bir evi boyarken birden (Berna Laçin) Marcia ile karşılaşır ve üzerine kapı çalınır; gelen, kocası tarafından aldatılan (Gözde Çetiner( Jane'dir Her üçünü de sürprizli bir gün beklemektedir.

YÖNETMEN ARİF AKKAYA

Donald Churchill'in yazdığı 'The Decorator' oyunu, Füsun Günersel'in çevirisiyle, 'Hoşgelin Boyacı adıyla tiyatroseverlerle buluştu. Yönetmenliğini Arif Akkaya'nın üstlendiği oyunun dekor tasarımı da yine Arif Akkaya ile Sırrı Topraktepe'nin imzasını taşıyor. Gülmecesi, kahkahası bol oyunun köstüm tasarımı ise Feyza Zeybek'e ait.