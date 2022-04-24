Bir Viking Efsanesi KUZEYLİ

Bu hafta vizyona giren fimler arasında "Kuzeyli" aksiyon ve tarih filmlerini sevenleri sinemaya çekecek türden. Hamlet benzeri bir konuya sahip olan Kuzeyli, Genç bir prensin annesi ve amcası tarafından öldürülen Kral babasının intikamını alışının hikayesi.

İNTİKAM ATEŞİ

Genç Prens Amleth, amcası babasını acımasızca öldürüp annesini kaçırdığında yetişkin bir erkek olmanın eşiğindedir. Ada Krallığından kayıkla kaçarken büyük bir intikam yemini eder. Yirmi yıl sonra Amleth, Slav köylerine akınlar yapan bir Viking savaşçısıdır. Bir kahin tarafından kendisine babasının intikamını almak, annesini kurtarmak ve amcasını öldürmek için yemini hatırlatılır.

ANNESİNİN İHANETİNİ GEÇ OLSADA ÖĞRENİR

Bir köle gemisinde İzlanda'ya giden Amleth, köle bir Slav kadın olan Olga'nın yardımıyla amcasının çiftliğine sızar ve yeminini yerine getirmek üzere harekete geçer.

NİCOLE KİDMAN VE ALEXANDER SKARSGARD

Son yılların en dikkat çeken sinemacılarından olan Robert Egeers (The Witch, The Lighthouse) su sefer sürükleyici bir Viking destanı ile geliyor. Filmin güçlü kadrosunda Alexander Skarsgard, Nicole Kidman, Claes Bang, Anya Taylor-Joy, ethan Hawke, Williem Dafoe ve Björk gibi isimler yer alıyor.