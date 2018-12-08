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Binali Yıldırım hareket geçti; ekibini kuruyor
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Politika - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Binali Yıldırım hareket geçti; ekibini kuruyor

AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel yönetimler seçimi için belirlediği isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Binali Yıldırım, ön çalışmalarını hızlandırdı.

AKP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel yönetimler seçimi için belirlediği isimlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından Binali Yıldırım, ön çalışmalarını hızlandırdı.

DAMAT ALBAYRAKLA SORUN YAŞIYOR

 

Henüz resmileşmeyen AKP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi beklenen Yıldırım, Damat Berat Albayrak ile ilçeler konusunda anlaşmazlık yaşadığı kamuoyuna yansımıştı.

EKİBİNİ KENDİ OLUŞTURACAK

 

Henüz belirgin bir gelişmenin yaşanmadığı süreçte Binali Yıldırım ekibini kurmak için harekete geçti. Kendine yakın bürokratları da istifa ettiren Yıldırım'ın yeğeni Cem Murat Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü görevinden istifa etti. Bir çok bakanlıktan istifa haberleri gelirken Binali Yıldırım'ın ilçe belediye başkanlarının isimleri üzerinde titizlikle çalıştığı ve başkan adaylarını belirlemeye başladığı öğrenildi.

YEĞEN YILDIRIM İSTİFA ETTİ

Binali Yıldırım'ın yeğeni Cem Murat Yıldırım'ın İstanbul'un ilçelerinden birinde belediye başkan adayı gösterileceği kaydedildi. Binali Yıldırım ile birlikte politika yapacak adayların isimlerinin kamuoyuna yansımaması için özel tedbir alındı. Heyecanla beklenen liste konusunda genel merkeze bilgi verildiği ve onay alındığı gelen haberler arasında.

İLÇELERDE BEKLENTİ YÜKSEK

Öte yandan İstanbul'un 39 ilçesinde heyecanlı bekleyiş sürüyor. Binali Yıldırım'ın muhtemel belediye başkan adaylığı daha evvelden yapılmış bütün hesapları yerle bir etti. Mevcut ilçe belediye başkanlıkları tarafından desteklendiği sosyal medya hesaplarından ilan edilen isimlerin büyük bir hayal kırıklığına uğradıkları, bu yüzden Binali Yıldırım'a ulaşmak için çok çaba sarfettikleri kaydedildi.


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