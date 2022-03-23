

Takvimlerin 1969 yazını gösterdiği bir tarihte Protestan bir ailenin çocuğu Buddy'nin gözünden İrlanda'da yaşanan toplumsal dramatik olaylar, siyah beyaz film olarak yeniden izleyicilerle buluşuyor.



Belfast, 1960'lı yılların sonunda çalkantılı olaylar yaşayan bir çocuk ve işçi sınıfı ailesinin hayatına odaklanıyor. Kuzey İrlandada yüzyıllar boyu yaşanan mezhep kavgası Katolikler ve Protestanların savaşı haline dönüştü. Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'da yakın döneme kadar yaşanan toplumsal olaylar bir çok sinema filminin konusu oldu. Özellikle İrlanda Cumhuriyet Ordusu İRA'nın sert eylemleri ve İngiliz yönetiminin despot tutumu İrlanda'nın adeta kaderi haline dönüştü.

Beyaz perdenin trajik hikayeler başlığı altında yaşanan öyküleri hemen hemen her dönemde birer başyapıt haline geldi. 2021 yılında çekilen Belfast filmide sinemalarda ilgi ile izlenen filmler arasında yerini aldı. Ailesi protestan olan Buddy, hayatı ailesine duyduğu sevgi, çocukluk eğlenlecelir ve yeni yeşeren bir romantizmle dolu olan ergenliğinin zirvesinde genç bir çocuktur. Ancak sevgili memleketi giderek şiddetüi artan bir kargaşaya yakalanırken, ailesi önemli bir seçimle karşı karşıyadır. Çatışmanın geçmesini ummak yada da yeni bir hayat için bildikleri herşeyi geride bırakmak.



Dokuz yaşındaki Buddy, tipik bir işçi sınıfı ailesinin oğludur. Belfast'taki sosyopolitik gerilimler tırmandığında ve yaşadıkları barışçıl mahallelerde bile şiddet patlak verdiğinde, Buddy'nin pastoral çocukluğu kabusa dönüşür. Ailesi geleceklerini güven altına almak için mücadele ederken Buddy, bu kaos ortamında çok çabuk büyümek zorunda kalır. Ancak her şeye rağmen Buddy, yaşama sevincini, sinemaya ve televizyona olan tutkusunu, kaybetmemeye çalışır.

Yönetmen Kenneth Branagh



Senarist: Kenneth Branagh



Oyuncular: Caitriona Balfe, Jamie Dorman, Jud Hill