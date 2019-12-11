Bekir Bozdağ sınavdan kaldı!

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan ve 200 milletvekilinin de giriş yaptığı sınavda eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ sınavda başarısız olarak arabulucu olma hakkını elde edemedi.

Adalet Bakanlığı'nın düzenlediği Arabuluculuk Sınavı, 24 Kasım'da yapıldı. Bu sınava arabulucu olmak isteyen 200 milletvekili de girdi. Adalet Bakanlığı sözcüsü, "Sınavda, 91 ve üzerinde puan alan 6 bin 271 kişi başarılı olmuştur" açıklamasını yaptı. Ardından da sınava giren vekillerin sonuçları merak konusu oldu.

Sonuçlar arasında eskiden Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ'ın sonucu dikkat çekti. Bozdağ, 100 üzerinden 72 puan alarak önceden en tepesinde olduğu makamın sınavından kaldı.

91 ve üstünde puan alan 6 bin 271 adayın kazandığı Arabuluculuk Sınavı'na çok sayıda akademisyen, yargı mensubu ve siyasetçi katılmıştı. Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sınavdan 72 puan aldığı ortaya çıktı. Bozdağ'ın puanının yanında ise 'başarısız' ibaresi yer aldı.