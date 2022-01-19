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Ayrı Dünyalar
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Ayrı Dünyalar

Tanınmış yazar Marianne Winckler, Fransa'da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazacaktır. Araştırması için, gerçek kimliğini ifşa etmeden, Fransa'nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınlara katılır, böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimleyecektir,

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Tanınmış yazar Marianne Winckler, Fransa'da sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazacaktır. Araştırması için, gerçek kimliğini ifşa etmeden, Fransa'nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınlara katılır, böylece sosyal görünmezlik ve geçim kaygısını şahsen deneyimleyecektir.

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 Koşulların ağırlığıyla kadınlar arasında dayanışma ruhu güçlüdür. ancak gerçek ortaya çıkınca güvenleri sarsılacak mıdır?

Cannes'da Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün açılışında gösterilen Ayrı Dünyalar, Fransız gazeteci Florence Aubenas'ın kimliğini gizleyerek çalıştığı günleri ve gözlemleri anlattığı kitabı Le Quistreham'dan esinlenerek sinemaya aktarıldı. Başroldeki Juliette Binoche ve ona eşlik eden amatör kadın oyuncu kadrosu isetek kelimeyle şahane. Orjinal ismi Between Two Worlds olan Ayrı Dünyalar afişi ile vizyona giren filmde ünlü aktör Binoche'nin sergilediği araştırmacı yazar oyunculuğu göz dolduruyor.

ayrı afiş


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