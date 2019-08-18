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Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık

Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Furkan Göksel'den sonra 9 yıldır Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu da diziden ayrıldı.

Arka Sokaklar dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Furkan Göksel'den sonra 9 yıldır Pınar karakterini canlandıran İpek Yaylacıoğlu da diziden ayrıldı.

Kanal D'nin 13 yılı geride bırakan efsane polisiye dizisi Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Furkan Göksel'in ardından İpek Yaylacıoğlu da diziye veda etti. Oyuncu, ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Erler Film'in yapımcılığında ekrana gelen, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Alp Korkmaz ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin paylaştığı dizide 9 sezondur yer alan ve Pınar karakterine hayat veren İpek Yaylacıoğlu Instagram hesabından diziye veda ettiğini duyurdu.

Arka Sokaklar'ın setinden çektirdiği fotoğrafları paylaşan güzel oyuncu, "Yüzlerce fotoğraf koysam da, sizin sevginiz ve desteğinizle tamamladığım 9 senemi anlatmam mümkün değil. İyi ki varsınız, iyi ki hepinizi tanımışım. Her şey için teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum." dedi.


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