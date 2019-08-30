Efsane dizi Arka Sokaklar'a 3 yeni isim daha dahil oldu. Arka Sokaklar 14. sezon ne zaman başlayacak?

Yeni sezon çekimlerinin tüm hızla devam ettiği efsane dizi Arka Sokaklar yenilenen kadrosuyla yeni sezonda izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

Diziye Yiğitcan Ergin, Ela Yörüklü ve Gamze Topuz katıldı. Yakışıklı oyuncu Yiğitcan Ergin, gizemli bir karakterle, Ela Yörüklü, komiser yardımcısı, Ezgi Vural karakteriyle hayat bulacak. Ünlü oyuncu Gamze Topuz ise, "Savcı Ceyda" karakteri ile izleyici karşısına çıkacak.