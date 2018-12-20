Arif Antlı'nın Dergisi Ant Media'ya ALTIN 61 ödülü

5.si düzenlenen ödül törenine sanat, spor, müzik ve medya camiasından önemli isimler katıldı. Ödül alan isimler internet üzerinden yapılan bir oylama ile belirlendi. İnternet üzerinden gerçekleştirilen oylamanın neticesinde ödüle layık görülen isimler salonda yerlerini aldı. Onur Sakar'ın sunuculuğunu üstlendiği gecede Merve Özbey, Ebru Yaşar gibi isimlerin seslendirdiği şarkılar ile salonda bulunan misafirler eğlenceli dakikalar yaşadı. Safiye Soyman ve Faik Öztürk ikilisinin seslendirdiği şarkı ile birlikte sahneye çıkan halk oyunları ekibinin horon gösterisi ise izleyenleri coşturdu.

Yılın En İyi Dergisi seçilen “ANT MEDIA” dergisi imtiyaz sahibi Arif Antlı; ‘Bu aldığımız kıymetli ödül, bunca zaman verdiğimiz emeğin en güzel karşılığı oldu. Dergimizi bu ödüle layık gören başta İstanbul Üniversitesi öğrencileri olmak üzere tüm okurlarımıza ve oylamaya katılan herkese şahsım ve ekibim adına çok teşekkür ederim. Bu değerli ödülü ekibim olan Ant Media ailesi adına kabul ediyorum. Birbirinden değerli isimlerin olduğu bu gecede ödül alanları da tebrik ederim' dedi.

Ödül Alan İsimler:

Gülben Ergen, Merve Özbey, Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç & İbrahim Büyükak, Gökhan Tepe, Ekin Uzunlar, İlker Ayrık, Safiye Soyman & Faik Öztürk, Aslan Kar, Diriliş Ertuğul Ekibi, Doğukan Manço, Furkan Aksoy, Nazlı İlişik, Arif Antlı, Sabriye Şengül, Özgür Alter, Sinan Yılmaz, Olcay Çakır, Merve Yavuz, Oğuzhan Uğur, Yağmur Ün, Mehmet Bozdağ, Oya Çebi, Fuat Kozluklu, Rober Hatemo.