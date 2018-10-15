Arda Turan-Berkay kavgasında söz sırası Burak Yılmaz'ın

Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki kavganın yarattığı tartışma sürüyor. Berkay'ın burnunu kıran ve aynı gece hastaneye silahla gelerek ateş eden Arda Turan'ın serbest kalması tartışma yaratmıştı. Olaya tanık olan isimlerden Burak Yılmaz'ın skandal geceye ilişkin ifadesi ortaya çıktı.

Arda Turan ile yakın arkadaş olan Buran Yılmaz, emniyetteki ifadesinde şarkıcı Berkay'ı zor durumda bırakacak ifadeler kullandı. Arda'nın Berkay'ın eşini taciz ettiği iddialarını yalanlayan Burak Yılmaz, "Taciz olsa ben kesinlikle görürdüm. Her şey güvenlik kameralarında ortaya çıkacak." dedi.

"BERKAY, KORUMALARINDAN SİLAH İSTEDİ"

Milli futbolcu, daha önce tanıştığı şarkıcı Berkay'ın dışarıdaki korumalarına “Silahımı getirin” talimatı verdiğini iddia etti. Bu gelişme sonrası tekrar mekana girdiğini belirten Burak Yılmaz, olayların daha fazla büyümemesi için Arda'yı oradan uzaklaştırdığını söyledi. “Sözlü taciz” iddiasıyla milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında kavga çıkmış, burnu kırılan Berkay'ın gittiği hastanede Arda Turan'ın silahla ateş ettiği iddia edilmişti. Berkay, Arda Turan'dan şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.