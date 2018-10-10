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Arda Turan Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e mi asıldı?
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e mi asıldı?

Arda Turan ile popçu Berkay arasında geçen yumruklu kavganın, Arda'nın Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e sarkıntılık yapması nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Arda Turan'ın adı yeni bir skandalla gündeme geldi. İddiaya göre Arda Turan, Emirgan'da bir mekanda karşılaştığı popçu Berkay'ın eşi Özlem Şahin'e sarkıntılık etti. Berkay'ın duruma tepki göstermesi üzerine çıkan kavga ünlü futbolcu Berkay'ın burnunu kırdı.

Olayın kısa sürede duyulmasının ardından son dönemde sempatisini kaybeden Arda Turan'a tepkiler gecikmedi. Sosyal medyada Arda Turan linç edilirken, ünlü futbolcunun Özlem Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın.' dedi.

TEPKİLER GELMEYE BAŞLADI

Gündemi sarsan olayın ardından ünlü isimlerden de tepkiler gelmeye başladı. Ünlü yapımcı Erol Köse, Arda Turan'a sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

"NAMUSA GÖZ DİKENİ HİÇ KİMSE HOŞ GÖRMEZ"

Erol Köse Instagram hesabından futbolcuyu hedef göstererek şunları söyledi;

"Eşin hamile ve sen gidip evli başka kadına asılıyorsun , olay doğru, Berkay ameliyata alınıyor saat 16:00 'da , eş namustur, namusa göz dikeni kimse hoş görmez bir de hem suçlu hem güçlü , bu kaçıncı olayı oldu Arda , bu çapkınlıkları yüzünden dünyanın en iyi takımından atıldı, tam bir sonradan görüp taşıyamayan biz eziklik profili , devamlı olay çıkartıyor, kariyeri bitti ... ve son bilgi , hapse gireceğini anlayınca; hastaneye Berkay'a gidip"Senin eşin olduğunu bilmiyordum affet " demiş. E adama sorarlar niye Berkay'ın burnunu kırdın ?"

ARDA TURAN ÖZLEM ŞAHİN'E NE DEDİ?

Popçu Berkay'ın eşi Özlem Şahin'in anlattıklarına göre olay şöyle gelişti:

"Bir anda Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum, şimdi erkek erkeğe konuşağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, 'Özlem'i göndereyim konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı. Berkay'ı kanlar içinde çıkarttılar oradan. Direk hastaneye götürdüler. Saat 16.00'da ameliyata giriyor. Ya sesine bir şey olursa. Berkay sesi ile ekmek parası kazanan birisi. Olacak iş mi? Ben Arda'nın karısını tanıyorum. Selamlaşıyoruz, oturuyoruz, kalkıyoruz. Karısı hamile evde. Olacak iş mi?"

 

 


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