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Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış
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Magazin - - Editör: Sefa Koçak

Arda Turan aynı gece bir başka olaya daha karışmış

Arda Turan'ın Emirgan'da bir mekanda şarkıcı Berkay'ın burnunu kırdığı gece bir başka olaya daha karıştığı iddia edildi.

Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında yaşanan kavgayla ilgili yeni bir iddia daha gündeme geldi. Skandal olayın yaşandığı gece aynı mekanda bulunan model Gizem Barlak, Arda Turan'ın kendisini de rahatsız ettiğini iddia etti. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Gizem Barlak, Arda'nın kendisini garsonlara göstererek "hanımefendiyi eğlendirin" dediğini öne sürdü.

Model Gizem Barlak, ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı'nın klibinde oynamıştı. ABD'li dünya yıldızı Katy Perry'e olan benzerliğiyle dikkat çeken Barlak, Arda Turan-Berkay kavgasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"BİZİM EĞLENCEMİZİ BÖLÜYORSUN DEDİM"

Yaşanan tartışma sonrasında konu hakkında tweet atan model, "Kavgada hemen sonra Arda Turan'ın yanına gidip konuşmaya çalıştım. 'Bak biz de burada eğleniyoruz ve bizim eğlencemizi bölüyorsun' dedim. O da garsonlara bağırarak 'hanımefendiyi yarın eğlendirin, benden'dedi" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, yaşanan olayı şu şekilde anlatmıştı: "Arda koluma dokundu kulağıma eğildi ve 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' dedi. Ben de 'Ne diyorsun kendine gel' dedim. Berkay gördü ve duydu. Sonra Arda'nın kulağına eğilip 'Eşimi gönderiyorum şimdi erkek erkeğe konuşacağız' dedi. O anda bana döndü Berkay 'Hadi eve göndereyim seni' dedi. Ve tam kafasını çeviriyordu ki Arda o anda yumruğu patlattı. Bir anda oldu. Berkay asla bir kere bile dokunmadı ona. Bir kere bile vurmadı. Sadece sakin bir şekilde, Özlem'i göndereyim 'konuşacağız erkek erkeğe' dedikten sonra Arda yumruk attı."

Olay sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Basit bir tartışma yaşandı, ancak 'namus' meselesi gibi haberleştiriliyor" dedi. Turan'ın hamile eşi Aslıhan Doğan Şahin ise yaşanan olayın ve hiçbir 3. şahsın bana ailesine zarar verebilecek nitelikte olmadığını söyledi.


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