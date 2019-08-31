Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Aleyna Tilki'den eğitim kararı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Aleyna Tilki'den eğitim kararı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimini yurt dışında tamamlamaya karar verdiğini ifade etti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, eğitimini yurt dışında tamamlamaya karar verdiğini ifade etti.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam makyaj artisti Rıfat Yüzüak ile Kuruçeşme'de görüntülendi. Muhabirlerle sohbet eden Tilki, eğitimine Amerika'da devam etmeye karar verdiğini söyledi.

Eğitimine Amerika'da devam edeceğini söyleyen şarkıcı, "Ben Amerika'da okuyacağım. Amerika'da işlerim olacak. Ayça da Amerika'da okuyacak. Biraz ailemden uzak kalacağım"

Bir süre önce anne ve babası boşanan Aleyna Tilki, Kardeşi Ayça Tilki'nin oynadığı 'Masal Şatosu: Sihirli Davet' filminin galasına anne ve babasının birlikte gitmesi hakkında da konuştu. Aleyna, "Onlar hep beraberler. Eş değiller ama arkadaşlar. Evliliklerini bitirdiler sadece. Hafta sonu geldiğinde genelde hep beraber mangal yapıyoruz" şeklinde konuştu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aleyna Tilki'den eğitim kararı
Hümeyra Akbay Kadın dizisinde
Mohamed Elneny Beşiktaş'ta
UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
Bursaspor kadrosuna 8 oyuncu kattı
Roma'dan Kolarov açıklması
Her Yerde Sen 11. bölüm izle! Her Yerde Sen son bölüm FOX TV izle
Arka Sokaklar 14. sezon ne zaman başlayacak?
Ahmet Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi
-
Çok Okunanlar
Benzin ve motorine yeni zam
Benzin ve motorine yeni zam
Ukrayna'da korkutan otel yangını!
Ukrayna'da korkutan otel yangını!
Melih Göğebakan ABD Basın Resmi İlişkiler Direktörü olarak atandı
Melih Göğebakan ABD Basın Resmi İlişkiler Direktörü olarak atandı
Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son
Medya AŞ'de 50 çalışanın işine son
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Aleyna Tilki'den eğitim kararı
Aleyna Tilki'den eğitim kararı
Hümeyra Akbay Kadın dizisinde
Hümeyra Akbay Kadın dizisinde
Mohamed Elneny Beşiktaş'ta
Mohamed Elneny Beşiktaş'ta
UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde fikstür belli oldu
Bursaspor kadrosuna 8 oyuncu kattı
Bursaspor kadrosuna 8 oyuncu kattı
Roma'dan Kolarov açıklması
Roma'dan Kolarov açıklması
Her Yerde Sen 11. bölüm izle! Her Yerde Sen son bölüm FOX TV izle
Her Yerde Sen 11. bölüm izle! Her Yerde Sen son bölüm FOX TV izle
Arka Sokaklar 14. sezon ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar 14. sezon ne zaman başlayacak?
Ahmet Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi
Ahmet Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi
Quaresma resmen Kasımpaşa'da
Quaresma resmen Kasımpaşa'da
Mehmet Ekici yalanlaması
Mehmet Ekici yalanlaması
İstanbul'da 6 metro hattı ile 24 İETT hattı 24 saat hizmette
İstanbul'da 6 metro hattı ile 24 İETT hattı 24 saat hizmette

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji