Akşener'den Bahçeli'ye şok yanıt!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından Meral Akşener'den jet yanıt geldi. Akşener, Bahçeli üzerinden Erdoğan'a yüklendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak, İYİ Partiye geçen MHP'lileri tekrar partisine geri çağırınca olay oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çağrıya sosyal medya hesabı üzerinden yorum yaptı.

Meral Akşener, Devlet Bahçeli'nin konuşmasını alıntılayarak sosyal medya hesabından, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" ifadelerini kullandı. Akşener'in bu açıklamasına bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterirken bazı sosyal medya kullanıcıları ise beğendiklerini ifade etti.