Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'deki 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından Saat 06.05'te Girit Adası açıklarında 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.05'te Girit Adası'nın güneydoğusu açıklarında 4,9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği tespit edildi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ ve Bursa'da da hissedildi. Balıkesir'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından biri 4,3 ve biri 4,0 olmak üzere iki deprem daha meydana geldi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıkmıştı. Panik yaşayarak evlerinden ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar, cep telefonlarıyla yakınlarını aramıştı.