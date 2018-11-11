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Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
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Magazin - - Editör:

Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira

Günlerdir devam eden Sıla, Ahmet Kural ikilisinin aşk hayatında yaşadığı sorunlardan dolayı Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin yaşanan olaylardan dolayı 5 milyon lira gibi büyük bir rakamın zararları olduğu ortaya çıktı.

Ünlü ses sanatçısı Sıla 29 Ekim günü yine film sanatçısı olan Ahmet Kural ile ilgili yaşanan dayak konusu ile gündeme bir anda oturmuştu. Sıla sevgilisi Ahmet Kural'ın kendisini darp ettiği gerekçesi ile hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Yaşanan olay ile ilgili günlerdir devam eden bu darp olayı Ahmet Kural'ın film ortağı Murat Cemcir'ide büyük ölçüde parasal konuda etkilediği öğrenildi.

Zarar 5 milyon lira gibi büyük bir rakam ilk olarak Yapı Kredi ile yapılan anlaşmanın sonlandığı gelen bilgiler arasında ayrıca Ahmet Kural'ın çekimlerini yaptığı filminde durdurulduğu gelen bilgiler arasında Ahmet Kural ve Murat Cemcir ikilisinin 2019 yılı için yaptığı ayakkabı reklamı projeside askıya alındığı öğrenildi. Alınan bu karar ile birlikte sadece Ahmet Kural değil partneri Murat Cemcir'de büyük ölçüde maddi zarara uğradı. 

Olayların medyadan bir an önce çekilmesi yönünde nasıl bir önlem alacakları beklenirlen ikilinin bir araya gelerek çözüm yolunda müdahaleler konusunda görüşmeleri çevreden gelen bilgiler arasında olduğu öğrenildi.


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