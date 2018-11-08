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Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
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Magazin - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme

Ahmet Kural-Sıla olayıyla ilgili söz sırası Ahmet Kural'ın annesine geldi. Soysal medyada imalı paylaşımda bulunan Ahmet Kural'ın annesi Sema Kural, Sıla'ya göndermede bulundu.

Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Sıla Gençoğlu'na, Ahmet Kural'ın annesinden tepki geldi. Sosyal medyada oğluna destek paylaşımında bulunan Sema Kural, Rus yazar Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı. Sema Kural'ın paylaşımı oğlunun eski sevgilisine gönderme olarak yorumlandı.

ANNE KURAL'DAN İMALI PAYLAŞIM

Anne Sema Kural, 3 Kasım'da Facebook'taki paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Anne Kural, Rus yazar Anton Çehov'un "Eğer sen kusursuz olsaydın başkalarının kusurlarını bulup çıkarmaya bu kadar meraklı olmazdın" sözünü paylaştı. Sema Hanım'ın bu paylaşımı "Eski kayınvalideden Sıla'ya taş" dedirtti.

cehov

"O HANIM HANIMCIK BİR KIZ" DEMİŞTİ

Sema Hanım, geçen yıl eşi Mesut Kural'la konserini izleyip "O hanım hanımcık bir kız" dediği Sıla'ya yaptığı göndermeyle de oğlunun arkasında durdu. Sıla'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Ahmet Kural, kavganın popçunun aşk yaşadığı Okan Can Yantır yüzünden çıktığını iddia etmişti.

ahmetkuralannesi

 

 


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