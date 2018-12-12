Adriana Lima, Sevgilisi Metin Hara'yı Takipten Çıkardı

Brezilyalı güzel Adrina Lima 2 yıla yakın sürede aşk yaşadığı Türk sevgilisi Metin Hara'yı sosyal medya hesabından takipten çıkardı.
Brezilyalı model Adriana Lima (37) 2 yıla yakın süredir aşk yaşadığı Türk sevgili Metin Hara'yı aniden sosyal medya hesabından takipten çıkarttı. Takipten çıkartması ile birlikte hayranları şaşırmış durumda iki sevgili arasında ayrılık rüzgarımı esiyor sorusunu beraberinde getirdi.
Takipleşmenin son bulması ile birlikte hemen arkasına mesaj yazan Brezilyalı güzel Adrina Lima ikilinin beraberliklerinin noktalandığı yorumlandı.