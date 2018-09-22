Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

25. Adana Uluslararası Film festivali başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali, Atatürk Parkında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali, Atatürk Parkında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

 ADANA-2 2

SİNEMACILARIN SEVDİĞİ ŞEHİR ADANA

 Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, Adana Film Festivali Danışma Kurulu üyesi Gülsen Tuncer, Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar, Adana Film Festivali Direktörü İstamil Dikilitaş, adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Yılmaz Güney'in kardeşi Yaşar Pütün, sanatçılar bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK KONULDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı7nın ardından anıta ilk çelengi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Halil Avşar ve Mete Şahin birlikte koydu. Daha sonra Gülsen Tuncer, Adanalı sanatçı Levent Özdilek, İsmail Dikilitaş ve Agah Özgüç çelenk bıraktı. Törenin ardından 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Alican Sekmeç'in, 25. Yıl Festival Tarihi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

ADANA-3 2

ALİ CAN SEKMEÇ'İN FOTOĞRAF SERGİSİ

Festival tarihiyle ilgili birbirinden etkileyici fotoğrafların bulunduğu serginin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, festival sebebiyle Adana'ya gelen sanatseverlere teşekkür etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selamlarını iletti.

BEREKETLİ ÇUKUROVA SANATA İLHAM KAYNAĞI

Akyürek, "Kuzeyinde yeşil toroslar, güneyinde mavinin binbir tonunun bulunduğu Akdeniz ve bunların ortasında dünyanın en verimli ovalarından biri olan Çukurova'da yer alan Adana'da doğmak, büyümek bir ayrıcalıktır. Bu verimli topraklar sinemacılar için de ilham kaynağı olmuş, buradaki yaşantısı, sinemacıların daima ilgisini çekmiştir.

25. YIL'IN GURURU VE COŞKUSU

Bu topraklarda sadece binbir çeşit ürün yetişmez, bu topraklarda kişiliği güzel, yüreği güzel insanlar, sanatçılar, sinemacılar da yetişir. Adana Film Festivali'nin 25.'incisinin hayata geçiriliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

FOTOĞRAFLARLA TARİHE YOLCULUK

Açılışa katılanlar daha sonra sergideki fotoğrafları dikkatle inceledi ve festival tarihine ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi dolaştılar.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık