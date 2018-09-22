25. Adana Uluslararası Film festivali başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 25. Uluslararası Adana Film Festivali, Atatürk Parkında bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

SİNEMACILARIN SEVDİĞİ ŞEHİR ADANA

Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ramazan Akyürek, Adana Film Festivali Danışma Kurulu üyesi Gülsen Tuncer, Adana Film Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Halil Avşar, Adana Film Festivali Direktörü İstamil Dikilitaş, adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mete Şahin, Adana Büyükşehir Belediyesi Sanat Danışmanı Mahmut Tülek, Yılmaz Güney'in kardeşi Yaşar Pütün, sanatçılar bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

ATATÜRK ANITINA ÇELENK KONULDU

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı7nın ardından anıta ilk çelengi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Halil Avşar ve Mete Şahin birlikte koydu. Daha sonra Gülsen Tuncer, Adanalı sanatçı Levent Özdilek, İsmail Dikilitaş ve Agah Özgüç çelenk bıraktı. Törenin ardından 75. Yıl Sanat Galerisi'nde, Alican Sekmeç'in, 25. Yıl Festival Tarihi" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

ALİ CAN SEKMEÇ'İN FOTOĞRAF SERGİSİ

Festival tarihiyle ilgili birbirinden etkileyici fotoğrafların bulunduğu serginin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, festival sebebiyle Adana'ya gelen sanatseverlere teşekkür etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selamlarını iletti.

BEREKETLİ ÇUKUROVA SANATA İLHAM KAYNAĞI

Akyürek, "Kuzeyinde yeşil toroslar, güneyinde mavinin binbir tonunun bulunduğu Akdeniz ve bunların ortasında dünyanın en verimli ovalarından biri olan Çukurova'da yer alan Adana'da doğmak, büyümek bir ayrıcalıktır. Bu verimli topraklar sinemacılar için de ilham kaynağı olmuş, buradaki yaşantısı, sinemacıların daima ilgisini çekmiştir.

25. YIL'IN GURURU VE COŞKUSU

Bu topraklarda sadece binbir çeşit ürün yetişmez, bu topraklarda kişiliği güzel, yüreği güzel insanlar, sanatçılar, sinemacılar da yetişir. Adana Film Festivali'nin 25.'incisinin hayata geçiriliyor olmasının mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

FOTOĞRAFLARLA TARİHE YOLCULUK

Açılışa katılanlar daha sonra sergideki fotoğrafları dikkatle inceledi ve festival tarihine ait fotoğrafların yer aldığı sergiyi dolaştılar.