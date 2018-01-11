24 yıl sonra yeniden; Leyla Zana’nın milletvekilliği düşürüldü

1 Kasım 2015 seçiminden sonra yemin ederken “Türk milleti” yerine “Türkiye milleti” dediği için andı kabul edilmeyen HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana'nın milletvekilliği düşürüldü.

ANAYASA'YA AYKIRI YEMİN ETTİ

17 Kasım 2015'ten itibaren Genel Kunul'un 212 birleşimine katılmayan Zana'nın ‘devamsızlık' gerekçesiyle TBMM üyeliğinden çıkarılmasını içeren Meclis Anayasa Adalet Karma Komusyonu raporu Genel Kurul'da oylandı.

AKP VE MHP OYLARIYLA DÜŞÜRÜLDÜ

Anayasa'ya göre en az 276 milletvekilinin onayı gereken karar, 302 oyla kabul edildi. Genel Kurul'da 22 ret oyu kullanıldı. AKP ve MHP grupları ‘milletvekilliğinin düşürülmesi' yönünde oy kullanırken CHP grubu oylamaya katılmamayı tercih etti.

İKİNCİ KEZ OLUYOR

Leyla Zana, 1994'te üyesi olduğu Demokrasi Partisi'nin (DEP) kapatılmasından 24 yıl sonra ikinci kez Meclis'ten çıkarılmış oldu. Parlamentoda HDP'nin 54 olan sandalye sayısı 53'e düştü. HDP grubundan 10 milletvekili de tutuklu bulunuyor.

SAĞLIK SORUNLARI VAR

7 Uluslararası ödül ile Paris, Cenevre, Roma'nın fahri vatandaşlıklarını alan Zana, sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için Diyarbakır'da doğduğu köyde günlerini geçiriyor. TBMM'deki sekreteryası ve bürosu daha önce kapatılan Zana'nın 2015 ‘ten beri emanete alınan maaşı da yeniden bütçeye aktarılacak.