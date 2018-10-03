Yumurta üreticileri zorda yumurtaya zam geliyor

Yumurtaya zam kapıda! Döviz kurlarındaki artış nedeniyle maliyetleri artan yumurtacılar, önümüzdeki günlerde yumurtaya zam yapılacağının sinyalini verdi. İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, maliyetlerdeki yüzde 30'luk artışın üreticiyi zor durumda bıraktığının altını çizerek, yumurtaya zam yapılacağını söyledi.

Yükselen enflasyon, artan maliyetler ve kur farkı yumurta fiyatlarını da vurdu. Evrensel gazetesinde yer alan habere göre artan maliyetler nedeniyle zor durumda bulunan yumurta üreticileri zammın kaçınılmaz olduğunu savunuyor.

Yetkililer, okulların açılması ve havaların soğumasıyla yumurta satışlarının arttığını ancak maliyetlerinin yükselmeye devam etmesiyle yumurta fiyatlarına zam geleceğini belirtti.

İTHAL MALZEME FİYATLARI ARTTIRDI

Demirören Haber Ajansı'nın aktardığına göre, yumurtayı sarmak için kullanılan ambalaj malzemelerinin yüzde 60'ını ithal ettiklerini ve onlara da yüzde 40 oranında zam geldiğini söyleyen Yıldırım, “Maliyetlerimiz arttığı için yumurtaya küçük zamlar gelecektir, stoklarımız azalıyor. Yumurtayı sardığımız ambalajın yüzde 60'ını ithal ediyoruz. Yumurta paketleme makinelerinin parçalarına da yüzde 30 zam geldi. Satışların durmasından korkuyoruz” dedi.

‘BİR AYLIK STOĞUMUZ VAR'

Fiyatlarda henüz büyük bir değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırım, “Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var, ondan sonra maliyetlerimiz artmaya devam ederse yumurta fiyatlarına mecbur zam gelecektir” ifadelerini kullandı.