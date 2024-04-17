Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılmayacağını belirtti. Ayrıca, emeklilere yönelik enflasyon farkı haricinde bir zam çalışmasının da olmadığını açıkladı.

Asgari ücrete dair zam tartışmaları devam ederken, önemli bir açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapıldı. TBMM'de AK Parti grubunda bulunan gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Işıkhan, Temmuz ayında asgari ücrete ara bir zam yapılmayacağını ifade etti.

Bakan Işıkhan, emeklilerle ilgili de konuştu. Emeklilere ek bir zam çalışmasının olmadığını, enflasyon farkı dışında herhangi bir artışın planlanmadığını dile getirdi. Bu açıklamalar, hem asgari ücretle ilgili beklentileri hem de emeklilerin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.