Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadele ve rezerv biriktirme konularını vurguladı. Karahan, Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü (PIIE) ve Dış İlişkiler Konseyi (CFR) tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi" etkinliğinde konuştuğu sırada Türkiye'nin enflasyonla başa çıkma ve ekonomik istikrarı sağlama hedeflerine değindi.

Karahan, enflasyonun Türkiye'nin karşı karşıya olduğu temel sorun olduğunu belirtti ve enflasyonla mücadelenin son derece önemli olduğunu vurguladı. Haziran ayında başlayan sıkılaştırma programıyla birlikte politika faizini yüzde 50'ye çıkardıklarını ifade etti ve bu hamlenin talep üzerinde bir miktar düzelme sağladığını belirtti.

Enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda ilerlediklerini ve tek haneli rakamlara geri dönmeyi amaçladıklarını dile getiren Karahan, gelecek yıllar için belirlenen enflasyon hedeflerine ulaşma yönünde adımlar attıklarını aktardı. Politika faizinin enflasyonla mücadelede temel bir araç olduğunu vurgulayan Karahan, Türkiye'nin enflasyon hedefine geri dönmek için gereken adımları atmaya hazır olduklarını belirtti.

Karahan ayrıca, jeopolitik riskler ve diğer büyük merkez bankalarının politikalarının Türkiye için endişe kaynağı olduğunu belirtti. ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmeyeceğini ve daha temkinli bir politika izlediklerini ifade ederek Türkiye'nin bu durumu göz önünde bulundurması gerektiğini belirtti.