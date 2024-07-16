Türkiye'nin Brüt Rezervleri Tarihi Zirveyi Gördü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri, 12 Temmuz haftasında 5,4 milyar dolarlık artışla 153,8 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Temmuz haftasında brüt rezervlerinin 5,4 milyar dolar artışla 153,8 milyar dolara çıktığını duyurdu. Bu artış, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinde tarihi bir zirveye işaret ediyor.

BV Portföy Ekonomisti Ali Orhan Yalçınkaya, TCMB'nin rezervlerinin bir önceki hafta 148,4 milyar dolar iken, bu hafta 153,8 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Bu durum, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini güçlendirme çabalarının olumlu sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri de 3,9 milyar dolar artarak 47,5 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası'nın döviz alımları da haftalık bazda net 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TCMB'nin analitik bilançosuna göre, swap hariç net rezervler de bir önceki hafta 18,1 milyar dolar iken, 22,8 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın haftalık rezerv durumu, 18 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 14:30'da açıklanacak.