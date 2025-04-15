Ticaret savaşının gölgesinde küresel güç dengesi değişiyor

ABD ile Çin arasında yıllardır süregelen ticaret savaşı, yalnızca iki ülkenin ekonomik ilişkilerini değil, aynı zamanda dünya genelindeki stratejik dengeleri de yeniden şekillendiriyor. Donald Trump’ın Çin’e yönelik sert politikaları, Pekin’in yükselişini durdurabilir mi sorusu gündemin merkezinde yer alıyor. Ancak eldeki veriler, Çin’in bu baskılara rağmen küresel etkisini genişlettiğini ortaya koyuyor.

Trump’ın İttifaklara Yaklaşımı Tartışma Yaratıyor

Tarihsel olarak ABD, uluslararası alanda üstünlüğünü müttefikleriyle kurduğu güçlü iş birliklerine borçluydu. Ancak Trump yönetimi, özellikle uygulamaya koyduğu yüksek gümrük tarifeleriyle bu iş birliklerini zayıflatma riskine girdi. Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi geleneksel müttefiklerle yaşanan gerginlikler, Çin’in bu boşlukları doldurmasına fırsat sağladı.

Çin’in Sessiz ve Güçlü Yükselişi

ABD'nin Çin’e yönelik küçümseyici tutumu, Pekin yönetiminin büyümesini engelleyemedi. Aksine, Çin üretimden savunma sanayine, nükleer enerjiden yüksek teknolojiye kadar birçok alanda hızla gelişti. Dünya Ticaret Örgütü’ne katıldığı 2001 yılından bu yana Çin, küresel ticaretteki payını beş kat artırarak ABD'nin pazar hakimiyetini zayıflattı. Bu gelişmeler ışığında Çin, küresel güç olma yolunda ABD’ye ciddi rakip olarak görülmeye başlandı.

ABD’nin Yanılgıları Çin’e Yarar Sağlıyor

ABD'nin Almanya ve Japonya gibi eski rakiplerini abartılı şekilde tehdit olarak algılamasının aksine, Çin gerçekte ciddi ve kalıcı bir stratejik rakip haline geldi. Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşı, kısa vadede bazı kazanımlar sağlamış olabilir. Ancak uzun vadede Çin, Avrupa ve gelişmekte olan ülkelerle ilişkilerini derinleştirerek bu baskıyı dengelemeyi başardı.

“Made In China 2025” Stratejisi Oyunun Kurallarını Değiştiriyor

Çin’in teknoloji ve üretim altyapısını güçlendirme hedefiyle uygulamaya koyduğu “Made in China 2025” planı, yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik bir adımdı. Bu plan sayesinde Çin, elektrikli araç, güneş enerjisi sistemleri ve yarı iletkenler gibi alanlarda büyük mesafe katetti. ABD halen biyoteknoloji ve havacılık gibi alanlarda lider olsa da, Çin’in bu sektördeki gelişimi hızla ilerliyor.

Trump’ın Gümrük Politikaları Kime Yaradı?

Trump yönetimi, ABD'nin müttefiklerine uyguladığı ticaret bariyerleriyle Çin’i yalnızlaştırmak yerine, Avrupa gibi ülkeleri de kendinden uzaklaştırdı. Bu durum, Çin’in küresel düzlemde daha fazla destekçi bulmasına ve ticaret ilişkilerini çeşitlendirmesine neden oldu. Trump’ın bu stratejisi, ABD'nin küresel etkisini azaltma riskini beraberinde getirirken, Çin’in oyun sahasını genişletmesine yol açtı.

Sonuç: İttifaklar Erozyona Uğrarken Çin Fırsat Yaratıyor

ABD, müttefikleriyle olan bağlarını zayıflatırken, Çin bu durumu lehine çevirmekte oldukça başarılı bir strateji izliyor. Gümrük tarifeleriyle başlayan süreç, aslında küresel ittifak sisteminin sorgulanmasına neden oldu. ABD’nin ekonomik yaptırımları, Çin’i yalnızlaştırmak yerine daha dirençli ve bağımsız hale getirdi. Trump’ın politikalarının uzun vadeli etkileri tartışmalı olsa da, Çin’in bu süreçte sergilediği stratejik kararlılık ve küresel vizyon dikkat çekici.