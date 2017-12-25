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“Tek amacım Cumhurbaşkanımıza sarılmaktı”
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Politika - - Editör: Merve Ece İNAN

“Tek amacım Cumhurbaşkanımıza sarılmaktı”

AKP’nin Şırnak’taki kongresinde koşarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sarılmak isteyen genç, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Şırnak'ta yapılan AKP Kongresinde bir genç sahneye koşarak AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmaya çalışmış ancak başaramamıştı. Recep Tayyip Erdoğan ‘ın korumaları  Hüseyin Demircan isimli gence hemen müdahale ederek, apar topar sahneden indirmişti.

Sonrasında gözaltına alınan Hüseyin Demircan, karakola götürülmüş, karakolda verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hüseyin Demircan, tek amacının AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak olduğunun belirterek, yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

"BEN ŞEHİT YAKINIYIM"

 Şırnak'ta Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'nı kurduklarını anlatan Demircan, "Ben şehit yakınıyım. Ailemizden terör örgütü PKK tarafından bugüne kadar 13 kişi şehit edildi. Şehit edilenler arasında annem, 2 ağabeyim ve 2 kız kardeşim var. Korucu olduğumuz için PKK, 1987 yılında Şırnak'ın Güneyce köyü Çift Kavak mezrasına baskın yaparak, ailemden çok sayıda kişiyi şehit etti." dedi.

"SADECE SARILMAK İSTEDİM"

Şehit yakını Demircan, "Ben, Cumhurbaşkanı'mızı çok seviyorum. Dün sahnedeyken kendisine sarılmak için sahneye çıktım; ama korumalar, yanlış anladı ve beni sahneden indirdiler. Benim başka bir amacım yoktu, sadece sarılmak istedim. Emniyette ifadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Böyle bir yanlış anlamaya neden olmak istemezdim. Sadece Cumhurbaşkanı'mıza sarılmak istedim." diye konuştu.


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