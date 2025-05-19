Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçen Şırnak Gabar bölgesindeki üretim sahasında incelemelerde bulundu. Günlük üretimin 81 bin varile ulaştığı bölgede, Şehit Esma Çevik-1 Nolu İlk Keşif Kuyusu’nda petrol akışını yerinde izledi.

Petrol vanası açıldı, üretim anı takip edildi

Kurtulmuş’a programda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti yöneticileri, farklı siyasi partilerden milletvekilleri ve çok sayıda protokol üyesi eşlik etti. Heyet, kuyunun vanasını açarak çıkan ham petrolün ilk akışını birlikte izledi.

“Petrol denizi üzerinde duruyoruz”

Kurtulmuş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Durduğumuz yerin altında bir petrol denizi kaynıyor. 81 bin varil üretim az değil, kısa sürede bu rakam 100 bin varile çıkacak” dedi. Bu üretimin hem Türkiye ekonomisi hem de enerji bağımsızlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, cari açığın kapanmasında da bu tür üretimlerin etkili olacağını belirtti.

“Türkiye'nin zenginliği halkın refahına dönüşecek”

Petrol üretiminin artarak sürmesini dileyen Kurtulmuş, “Bu zenginlik, bölgenin huzuruna ve refahına da katkı sağlayacak. Petrol, sadece ekonomik değil, toplumsal barışa da hizmet edecek” ifadelerini kullandı. Sahada görev yapan 3.200 çalışana da başarılar dileyerek, üretimin Türkiye için hayırlı olmasını temenni etti.

Bakan Bayraktar’dan şehit vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, üretim yapılan kuyulara şehitlerin isimlerinin verildiğini hatırlattı. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın’ın adlarının yaşatıldığı sahalarda, ülkenin yerli enerji hedeflerine önemli katkı sağlandığını belirtti.

CHP'den destek mesajı: “Çalışmaları artırmaya hazırız”

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da etkinliğe katılarak, Genel Başkan Özgür Özel’in selamlarını iletti. Yavuzyılmaz, “Vatan toprağındaki yeraltı zenginliklerini çıkarmak hepimizin ortak hedefi. Bu çalışmaların artarak sürmesini önemsiyoruz” dedi.

Geniş katılımlı heyetle üretim sahasında buluşma

Programa TBMM Komisyon Başkanı Mustafa Varank, Şırnak Valisi Birol Ekici, milletvekilleri, TPAO ve TPIC yöneticileri ile çok sayıda yerel yetkili ve genç katıldı. Program, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.