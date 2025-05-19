19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Samsun’da düzenlenen törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda gençliğin stratejik bir role sahip olduğunu vurguladı.

TCG Anadolu ile tarihi buluşma

Samsun Tütün İskelesi’ndeki törende TCG Anadolu’nun şehre demirlemesinin anlamına dikkat çeken Bak, 106 yıl önce başlatılan mücadelenin izinde gençlerin yeni bir vizyon taşıdığını ifade etti. İstanbul’dan yola çıkan 81 genç, 19 Mayıs’ın ruhunu Samsun’a taşıdı.

Milli savunma vizyonu gençlerle güçleniyor

Bak, 231 metre uzunluğundaki TCG Anadolu’nun askeri ve sivil görevleriyle milli savunma sanayisinin geldiği noktayı yansıttığını söyledi. Gemide görev alan genç mühendislerden alınan geri bildirimlerin umut verici olduğunu belirtti.

“Gençlerimiz, Türkiye’yi gururla temsil edecek”

Bakan Bak, “Yakın gelecekte gençlerimiz bilim insanı, mühendis, akademisyen olacak. Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi dünyada güçlü bir şekilde temsil edecekler. Biz de bakanlık olarak yerli üretimle gençliği buluşturan projeleri desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Gençler, Türkiye’nin gücüdür”

Gençlerin enerjisini kalkınma hedefleriyle buluşturma kararlılığında olduklarını belirten Bak, “Bugün burada olmak, bu ruhu paylaşmak çok kıymetli. Gençlerimiz bu ülkenin hem bugünü hem geleceğidir” dedi.

Törene yoğun katılım sağlandı

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kuvvet komutanları, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Program, Atatürk’ü temsilen karaya çıkarılan Türk bayrağının kortej eşliğinde taşınmasıyla sona erdi.