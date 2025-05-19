Hazine ve Maliye Bakanlığı, yatırımcılara yönelik altına dayalı yeni borçlanma araçlarını doğrudan satış yöntemiyle sunuyor. Bakanlık, 21 Mayıs Salı günü hem altın tahvili hem de altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

364 gün vadeli, yüzde 1,2 getiri oranı

Bakanlığın açıkladığı iç borç ihraç takvimine göre, 364 gün vadeli altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 0,6 kupon ödemeli olarak yatırımcılara sunulacak. Yıllık kupon oranı ise yüzde 1,2 olacak. Aynı gün, aynı koşullarda altına dayalı kira sertifikası da doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

Kira sertifikasında da benzer koşullar geçerli

Altına dayalı kira sertifikasında da 6 ayda bir yüzde 0,6 oranında kira getirisi sunulacak. Yıllık bazda kira oranı yüzde 1,2 olarak belirlendi. Her iki ürün de Hazine tarafından doğrudan satışa çıkarılacak ve yatırımcıların erişimine sunulacak.