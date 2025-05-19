19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çankaya’da düzenlenen kapsamlı etkinliklerle kutlandı. Çankaya Belediyesi tarafından organize edilen “2. Gençlik Festivali” çerçevesinde Bahçelievler 7. Cadde’de Gençlik Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Bando marş çaldı, halk eşlik etti

Gençlik Bandosu, kortej boyunca “Gençlik Marşı”, “İzmir Marşı” ile birlikte “Hayat Bayram Olsa” ve “Mavi Boncuk” gibi parçaları seslendirdi. Yürüyüşe katılan vatandaşlar ve çevredeki esnaf ellerinde Türk bayraklarıyla marşlara eşlik etti, korteji alkışlarla destekledi.

Festivalde spor ve kültür bir aradaydı

Festival programı yalnızca kortejle sınırlı kalmadı. 17 Mayıs’ta Kuğulu Park’ta başlayan etkinliklerde DJ performansları, halk dansları, üniversite topluluklarının sahne gösterileri ve E-Spor Turnuvası gerçekleştirildi. Etkinlikler ikinci gününde çeşitli parklarda düzenlenen gençlik aktiviteleri ve futbol karşılaşmalarıyla devam etti.

Konser ve halk oyunlarıyla bayram coşkusu

Ahlatlıbel Parkı’nda sanatçı Selin Geçit’in konseri gençlerden yoğun ilgi görürken, festivalin 19 Mayıs gününe denk gelen bölümünde Çayyolu Atapark ve Zafer Anıtı’nda törenler düzenlendi. Gün, Çankaya Belediyesi HOY-TUR Halk Dansları Topluluğu’nun sahne aldığı gösterilerle tamamlandı.

Çankaya Belediyesi’nden gençliğe vurgu

Belediye yetkilileri, festivalin amacının gençleri spor, sanat ve kültürel etkinliklerle bir araya getirerek Atatürk’ün mirasını yaşatmak olduğunu belirtti. Gençlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikler gün boyunca devam etti.