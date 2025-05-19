İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın Selfit kentine bağlı Kefr ed-Dik ve Burukin beldelerinde Filistinlilere ait iki evi yıktı. Evlere ruhsatsız oldukları gerekçesiyle müdahale edildiği bildirildi.

Üç katlı ev tamamen yıkıldı

Burukin Belediye Başkanı Fayid Sabra’nın aktardığına göre, yıkılan evlerden biri üç katlıydı ve tamamen yerle bir edildi. Ayrıca bazı araçların da zarar gördüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin altı gündür her iki beldeyi kuşatma altında tuttuğunu söyleyen Sabra, bazı evlerin arandığını, eşyaların dağıtıldığını ve birçok konutun askeri karargaha çevrildiğini ifade etti.

Kuşatma saldırı sonrası başlatıldı

İsrail ordusu, çarşamba akşamı bir İsraillinin öldüğü ve eşinin yaralandığı silahlı saldırının failini aramak gerekçesiyle Kefr ed-Dik ve Burukin’de operasyonlar düzenliyor.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, bazı aileler evlerinden zorla çıkarıldı ve bu yapılar askeri üs olarak kullanılmaya başlandı.

7 Ekim'den bu yana baskınlar arttı

İsrail’in Gazze’ye 7 Ekim 2023’te başlattığı saldırıların ardından Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de baskınlar, gözaltılar ve şiddet olayları arttı. Bu süreçte 171’i çocuk 962 Filistinli hayatını kaybetti, 7 binden fazla kişi yaralandı ve 16 bin 400 Filistinli gözaltına alındı.