İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de devam eden saldırılar hakkında yaptığı açıklamada, bölgedeki durumun “ciddi ve kabul edilemez” olduğunu belirtti. Ancak Starmer, “soykırım” tanımına ilişkin yöneltilen doğrudan soruya net bir yanıt vermekten kaçındı.

AB zirvesinde dikkat çeken basın toplantısı

Başbakan Starmer, Londra’da düzenlenen İngiltere–Avrupa Birliği Zirvesi’nin ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarının Gazze'ye ilişkin soruları gündeme damgasını vurdu.

BM yetkilisinin uyarısı gündeme getirildi

Sky News muhabiri Beth Rigby, Starmer’a Birleşmiş Milletler Yardım Şefi’nin “Gazze’de soykırımı önlemek için BM Güvenlik Konseyi harekete geçmeli” uyarısını hatırlatarak şu soruyu yöneltti:

“Gazze'deki durumu bir soykırım olarak görüyor musunuz ve lider olarak elinizden geleni yaptığınıza vicdanen inanıyor musunuz?”

Starmer: “Ciddi ve tahammül edilemez bir durum”

Başbakan Starmer, soruya doğrudan “evet” veya “hayır” şeklinde yanıt vermedi. Bunun yerine şu ifadeleri kullandı:

“Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez, tahammül edilemez bir durum. Bu yüzden diğer liderlerle durumu ele almak ve ortak bir tepki geliştirmek için yoğun şekilde çalışıyoruz.”

Soykırım sorusuna açık yanıt gelmedi

Starmer’ın açıklamaları, kamuoyunda “soykırım” ifadesine neden açıkça yer verilmediği yönünde eleştirileri beraberinde getirdi. İngiltere, Gazze’de yaşananlara karşı daha net bir tutum alması yönünde uluslararası kamuoyu tarafından baskı görüyor.