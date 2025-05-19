Dışişleri Bakanlığı, Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen’in vefat ettiğini duyurdu. Tedavi süreci bir süredir devam eden Şen, Ankara’da 50 yaşında hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Fidan: Derin üzüntü içindeyiz

Dışişleri Bakanı Fidan, yaptığı açıklamada “Malta’da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” ifadelerine yer verdi. Şen’in çalışkan ve saygın bir diplomat olduğunu belirten Fidan, ailesine ve Dışişleri camiasına taziyelerini iletti.

Diplomasi kariyerine 1996’da başladı

Ankara doğumlu olan Erdeniz Şen, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1996 yılında mezun olduktan sonra aynı yıl Dışişleri Bakanlığı’nda göreve başladı. Bahreyn, Roma, Washington gibi başkentlerde çeşitli görevler üstlendi; Toronto Başkonsolosu olarak da hizmet verdi.

2022’de Valetta Büyükelçisi olarak atandı

9 Aralık 2022’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Malta’nın başkenti Valetta’ya büyükelçi olarak atanan Şen, 23 Şubat 2023’te güven mektubunu Malta Cumhurbaşkanı’na sunarak görevine başladı.

Ailesi ve özgeçmişi

Evli ve iki çocuk babası olan Erdeniz Şen, görev süresi boyunca gerek merkez teşkilatında gerekse yurtdışında farklı kademelerde görev yaparak Türkiye’yi temsil etti. Vefatı, Dışişleri camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.