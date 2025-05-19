Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 106. yılı anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Samsun Limanı'nda bayrak ve Atatürk posterleriyle süslenmiş tekneler geçit yaptı. Etkinlik, denizden gelen görüntülerle kutlamalara farklı bir boyut kazandırdı.

Sahil Güvenlik'ten gösteri uçuşu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen programda, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopterlerle gösteri uçuşları yapıldı. Ardından liman bölgesinde kortej geçişi başladı.

Tekneler, gemiler ve yatlar kortejde yer aldı

Geçit törenine Atatürk posterleriyle süslenen Sahil Güvenlik gemileri, deniz polisi botları, balıkçı tekneleri, yelkenliler ve yatlar katıldı. Türk bayraklarıyla donatılan araçlar, limanda kortej halinde geçiş yaptı.

Samsun halkı sahilde töreni takip etti

Etkinlik, kıyıda toplanan Samsunlular tarafından büyük ilgiyle izlendi. Sahil boyunca vatandaşlar bayraklarla korteji selamladı. Genciyle yaşlısıyla katılımın yüksek olduğu törende, 19 Mayıs ruhu denizden de yaşatıldı.