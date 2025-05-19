Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı taraftarlarla bir araya geldi. İstinye Park’ta yer alan Puma mağazasında düzenlenen imza gününe yoğun ilgi gösterildi.

Taraftardan yoğun ilgi, Muslera’ya tezahüratlarla karşılama

Etkinlik öncesinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar, Uruguaylı kaleciyi tezahüratlarla karşıladı. Muslera'nın mağazaya gelmesiyle birlikte coşku doruğa çıktı.

Organizasyon aksayınca gerginlik yaşandı

İmza günü başladıktan sonra organizasyonda yaşanan aksaklıklar dikkat çekti. Bazı taraftarların uzun süre beklemesine rağmen içeri alınmaması ve güvenlik görevlilerinin fotoğraf çekimine izin vermemesi tepkilere yol açtı.

Hayal kırıklığı: Fotoğraf ve forma imzası sınırlı kaldı

Etkinlik kapsamında taraftarlar Muslera’dan forma imzalatmak ve hatıra fotoğrafı çektirmek istese de, organizasyonun sınırlamaları nedeniyle birçok kişi bu imkândan faydalanamadı. Bu durum taraftarlar arasında hayal kırıklığına neden oldu.