Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 13 bin 802 lira 50 kuruş olarak belirlendi. Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasalardaki işlem hacmi de önceki güne göre artış gösterdi.

İşlem hacmi 5 milyon lirayı geçti

Dünkü işlem hacmi 5 milyon 18 bin 60 lira olarak gerçekleşti. Önceki gün bu rakam 3 milyon 201 bin 839 lira seviyesindeydi. Gaz ticaret miktarı ise 364 bin metreküp olarak kaydedildi.

Dengeleme gazı alım ve satış fiyatları açıklandı

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alım fiyatı 14 bin 492 lira 63 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 112 lira 38 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyatlar, piyasa dengesi açısından referans niteliği taşıyor.

Türkiye’ye giriş yapan gaz miktarında artış

Türkiye’ye dün 122 milyon 362 bin 239 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen miktar ise 122 milyon 223 bin 729 metreküp olarak kayıtlara geçti. Giriş ve arz miktarları dengeli seyrini sürdürdü.