CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde iz bırakan isimleri arayarak bayramlarını kutladı. Görüşmelerde, İstanbul’da düzenlenecek uluslararası toplantı için de davet iletildi.

Sezer ve eski genel başkanlarla telefon görüşmesi

Cumhuriyet Halk Partisi’nden yapılan açıklamada, Özgür Özel’in 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile birlikte, CHP’nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın’ı arayarak 19 Mayıs’ı kutladığı belirtildi.

Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’na davet

Özel’in, 21–25 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek Sosyalist Enternasyonal Toplantısı için söz konusu isimleri davet ettiği de aktarıldı. Toplantı, dünya genelindeki sosyal demokrat ve sol partilerin katılımıyla düzenlenecek.